Mugello torna il festival Foglia Tonda tra arte musica e parole

Il Mugello si prepara a risplendere ancora una volta con il festival Foglia Tonda, un appuntamento imperdibile tra arte, musica e parole immerso nella splendida cornice dell’Appennino tosco-romagnolo. Dal 11 al 13 luglio, le frazioni di Marradi e Borgo San Lorenzo si trasformeranno in un palcoscenico di incontri, laboratori e momenti culturali, tutti accessibili gratuitamente. Un’opportunità unica per riflettere su come abitare oggi la montagna e riscoprire il suo spirito autentico.

Firenze, 8 luglio - Luci sul Mugello e sull'Appennino tosco-romagnolo: torna il festival Foglia Tonda con la sua ottava edizione dall'11 al 13 luglio nelle frazioni dei Comuni di Marradi (a Crespino) e di Borgo San Lorenzo (Casaglia e Razzuolo). In programma incontri, laboratori, momenti di arte e musica, passeggiate e campeggio, tutto ad accesso gratuito: al centro la riflessione su come abitare oggi la montagna, per un modello che vada oltre il turismo di massa, nel rispetto dell'ambiente e insieme alle comunità che la vivono ogni giorno. Il festival è sostenuto dal Comune di Borgo San Lorenzo e dal Comune di Marradi, e parte del programma di quest'anno è realizzato con il contributo di Publiacqua, nell'ambito del progetto "I cammini dell'acqua".

