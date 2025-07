Calciomercato Milan Pellegatti | Brown piace Il budget per i terzini

Carlo Pellegatti, storico tifoso e voce autorevole del Milan, analizza con entusiasmo le ultime novità di calciomercato, concentrandosi sulle strategie per rafforzare i terzini. Brown piace molto al club, ma il budget rimane un fattore chiave nella decisione finale. La sessione estiva potrebbe riservare sorprese: il Milan si prepara a fare scelte decisive per rinforzare la rosa e conquistare nuovi traguardi.

