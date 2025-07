Gasparri attacca | Friedkin distanti empatia zero Sullo stadio? Solo video con l’IA

Maurizio Gasparri torna a scuotere il mondo romanista con fermezza e passione. Tra attacchi alla gestione Friedkin, critiche sulla distanza e l’assenza di empatia sullo stadio, e analisi sui piani futuri della Roma, il senatore di Forza Italia non risparmia nessuno. La sua voce forte e schietta rappresenta un punto di vista che accende il dibattito, dimostrando ancora una volta come il cuore giallorosso sia sempre in prima linea.

Maurizio Gasparri torna a parlare di Roma. E come sempre lo fa senza mezzi termini. Il senatore e presidente dei senatori di Forza Italia, noto tifoso giallorosso, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai GR Parlamento, affrontando i temi più caldi dell’estate romanista: dal nuovo stadio di Pietralata alla proprietà Friedkin, dal mercato alla scelta dell’allenatore. Un’intervista densa, che riflette lo spirito critico – ma anche la passione – di chi vive la Roma da tifoso prima che da figura istituzionale. “Lo stadio? Un’arma di distrazione di massa”. Non usa giri di parole Gasparri quando si parla del progetto Pietralata, da mesi al centro del dibattito capitolino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Gasparri attacca: “Friedkin distanti, empatia zero. Sullo stadio? Solo video con l’IA”

