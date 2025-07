Lucca è la prima città ‘One Health’ d’Europa

Lucca si distingue come pioniera in Europa nel campo della salute integrata con il progetto IN-HABIT dell’Università di Pisa. In cinque anni, questa iniziativa ha trasformato la città in un laboratorio all’avanguardia per innovazione urbana e sociale, promuovendo la visione della One Health: un approccio che integra benessere di persone, animali e ambiente. La città toscana si prepara ora a scrivere un nuovo capitolo di sostenibilità e progresso.

LUCCA – Lucca si è trasformata in un laboratorio di innovazione urbana e sociale grazie a IN-HABIT, il progetto dell’ Università di Pisa che, in cinque anni di attività, ha promosso una visione della città fondata sul principio della One Health, ovvero la salute unica di persone, animali e ambiente. Promosso dal Dipartimento di Scienze Veterinarie in collaborazione con il Comune di Lucca e LuccaCrea, In-Habit ha fatto della città toscana la prima in Europa a dotarsi di una politica urbana integrata uomo-animale. Il bilancio finale è ampiamente positivo. Tra i risultati più significativi di In-Habit: 15 chilometri di percorsi “animabili”, itinerari smart pensati per favorire la relazione tra cittadini e animali; servizi di pet therapy e interventi assistiti con animali nelle residenze sanitarie, rivolti ad anziani e persone fragili; l’ideazione di un servizio di pet care inclusivo, pensato per supportare le fasce più deboli della popolazione; 35 progetti imprenditoriali avviati nel settore della pet economy, dal turismo pet-friendly alla gestione innovativa dei servizi per animali, offrendo nuove opportunità lavorative, in particolare per giovani e donne. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

