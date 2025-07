Il fascino del Fluminense | origini aristocratiche tifoseria anti-razzista e latin lover in panchina El Paìs

Il fascino del Fluminense va oltre i semplici numeri: origini aristocratiche, una tifoseria universalmente anti-razzista e un latin lover in panchina che incanta gli appassionati. Questa sera, alle 21, su Dazn e Canale 5, la storica sfida contro il Chelsea per un posto in finale al Mondiale per Club 2025 promette emozioni uniche. Un incontro tra passato e presente, radici e speranze, che conferma il ruolo del club come simbolo di eleganza e passione brasiliana.

Stasera – ore 21, in diretta su Dazn e Canale 5 – Fluminese e Chelsea si sfideranno per un posto in finale al Mondiale per Club 2025. Una partita inedita, ma dall'alto contenuto storico. Soprattutto sul versante dei brasiliani, che possono vantare memorie antichissime e personaggi iconici. Proprio al club di Rio de Janeiro, " El Paìs " dedica un lungo approfondimento in cui si trovano svariate 'chicche' molto interessanti.

