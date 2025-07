Lavoro Dini Fondazione Studi | Occupazione femminile cresciuta negli ultimi anni

Negli ultimi anni, il panorama dell’occupazione femminile ha fatto passi avanti significativi, trainato da un mercato dinamico e politiche di incentivazione efficaci. Tuttavia, come sottolinea Ester Dini della Fondazione Studi, il futuro riserva sfide importanti: nei prossimi 15 anni ci si aspetta un deficit di oltre 3 milioni di lavoratori. Una realtà che richiede attenzione e strategie mirate per garantire un equilibrio sostenibile nel mondo del lavoro.

"Negli ultimi anni l'occupazione femminile è cresciuta di misura grazie a un mercato del lavoro molto dinamico e grazie alle politiche di incentivazione. Preoccupa però il deficit di occupazione che avremo nei prossimi 15 anni quando al sistema mancheranno oltre 3 milioni di lavoratori.". Con queste dichiarazioni Ester Dini, responsabile ufficio studi Fondazione studi consulenti.

