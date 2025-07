Jannik Sinner ha svolto la risonanza Il mistero dell’allenamento prenotato e poi cancellato

L’incertezza avvolge il mondo di Jannik Sinner: dopo aver sostenuto una risonanza magnetica dal forte valore simbolico, l’attesa si fa ancora più intensa. Mentre lo staff non fornisce aggiornamenti immediati, il tennista italiano si prepara a testare le condizioni del suo gomito, con l’obiettivo di tornare in campo al più presto. La sfida tra attesa e speranza si gioca ora: cosa riserverà il futuro di Sinner?

AGGIORNAMENTO ORE 17.15. L’allenamento di Jannik Sinner è stato cancellato. Dallo staff dell’azzurro potrebbero non arrivare notizie, almeno quest’oggi, sull’esito della risonanza magnetica a cui si è sottoposto il tennista italiano. AGGIORNAMENTO ORE 14.10. Sky riporta che Sinner ha prenotato un campo ad Aorangi Park per allenarsi alle ore 17.00 italiane, in modo da testare le condizioni del gomito destro dopo la risonanza di stamattina. — Jannik Sinner si è sottoposto a una risonanza magnetica nel corso della mattinata odierna per valutare le condizioni del gomito destro dopo la caduta in cui è incappato ieri sera nel corso della partita contro il bulgaro Grigor Dimitrov. 🔗 Leggi su Oasport.it