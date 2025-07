I dazi di Trump sono frutto della democrazia malata Ursula? Non verrà sfiduciata Parla Maffettone

Le tensioni tra America ed Europa si amplificano, mentre Ursula von der Leyen affronta un fuoco incrociato a Strasburgo e Trump rilancia i dazi, alimentando uno scenario di incertezza globale. La politica internazionale, tra alleanze fragili e decisioni unilaterali, sembra vivere un momento di grande instabilitĂ . Ma cosa ci riserva il futuro? Rimane il fatto che le scelte di oggi plasmeranno il mondo di domani.

A Strasburgo Ursula von der Leyen è sotto il fuoco incrociato anche se con ogni probabilitĂ il tentativo di disarcionarla innescato dai conservatori e dai patrioti (Fratelli d’Italia ha deciso di sostenere la presidente della Commissione) si risolverĂ in un nulla di fatto. Intanto, da oltreoceano, Donald Trump torna a battere il tamburo dei dazi, benchĂ© l’Ue sia stata “graziata” fino al primo di agosto. A tanti altri Paesi, sono invece state recapitate le lettere del presidente Usa che contengono le specifiche sulle nuove imposizioni: dal 25 al 40%. Una strategia che fa tremare i mercati e segna, ancora una volta, il primato dell’annuncio sulla riflessione. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - I dazi di Trump sono frutto della democrazia malata. Ursula? Non verrĂ sfiduciata. Parla Maffettone

