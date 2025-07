Cattoi Lega | Efficientare test per accesso a cure innovative

Nel panorama sanitario in continuo evoluzione, l'importanza di test diagnostici rapidi ed efficaci non può essere sottovalutata. Vanessa Cattoi, esponente della Lega, evidenzia come un quadro legislativo snello e innovativo possa accelerare l'accesso a cure all'avanguardia, garantendo ai pazienti trattamenti più mirati e tempestivi. È fondamentale quindi un intervento normativo che favorisca l'efficientamento dei test diagnostici, aprendo la strada a una medicina sempre più personalizzata e innovativa.

"I test diagnostici sono fondamentali, anche per indirizzare il metodo di cura. E' necessario avere un approccio legislativo che permetta un loro efficientamento per poter permettere alle innovazioni scientifiche che vengono messe a disposizione di poter avere un intervento finalizzato al beneficio dei pazienti". Lo ha detto oggi Vanessa Cattoi, promotrice dell'Intergruppo parlamentare.

