Nessun Dorma a Roma il concerto pro Palestina con Brunori Ariete Fulminacci

Nessun Dorma a Roma si prepara a infiammare il cuore dei presenti con una serata di solidarietà e musica indimenticabile. Il 14 settembre, Testaccio Estate accoglierà la terza edizione del concerto di beneficenza dedicato all’emergenza umanitaria in Palestina, con grandi artisti come Brunori Sas, Ariete e Fulminacci. Un’esperienza unica per sostenere una causa importante: perché l’unione tra musica e solidarietà può fare la differenza. Non mancate!

Nessun Dorma è il concerto a sostegno dell’emergenza umanitaria in Palestina, ecco la line up e i biglietti della data di Roma. Si terrà a Roma a Testaccio Estate il prossimo 14 settembre la terza edizione di Nessun Dorma, un concerto di beneficenza per raccogliere fondi per l’emergenza umanitaria in Palestina. L’evento segue i concerti dello scorso anno di Milano e Bologna, durante i quali sono saliti sul palco Mannarino, Coez, Cosmo, Francesca Michielin, Gaia, Venerus, Ditonellapiaga, Mecna e tanti altri, e che hanno già raccolto la cifra record di 88.761€. Il 14 settembre N essun Dorma arriva a Roma con lo stesso obiettivo: offrire supporto medico e umanitario alla popolazione palestinese, che ormai da un anno e mezzo è costretta a sopravvivere in condizioni disumane provocate dalle politiche vessatorie e illegali di Israele, che vieta l’ingresso di cibo e materiale medico, nell’indolenza e inerzia della comunità politica internazionale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Nessun Dorma, a Roma il concerto pro Palestina, con Brunori, Ariete, Fulminacci

