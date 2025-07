Pugliatrovata impiccata 18enne ucraina

Una tragedia sconvolge la Puglia: Maria Buhaiova, giovane studentessa ucraina di 18 anni, viene trovata impiccata dopo giorni di mistero. La ragazza, impegnata in un progetto europeo e stage in un villaggio turistico di Carovigno, aveva lasciato poche tracce prima di scomparire. Le autorità stanno indagando sui motivi di questa tragica perdita, mentre il dolore della comunità si fa sentire forte e immediato. Cosa si cela dietro questa drammatica vicenda?

17.00 La studentessa ucraina di 18 anni, Maria Buhaiova,√® stata trovata impiccata. Non si avevano pi√Ļ notizie della ragazza da venerd√¨ scorso. La giovane si trovava in Puglia nell' ambito di un progetto europeo con l' universit√† di Bratislava. La ragazza stava svolgendo un stage all'interno di un villaggio turistico, che si trova sul litorale di Carovigno. La 18enne √® stata trovata a circa un chilometro dal villaggio turistico, dove non le era stato rinnovato lo stage. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it