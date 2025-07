Un viaggio sulle orme dei sopravvissuti al massacro di Srebrenica

Un viaggio emozionante e carico di memoria: migliaia di persone si stanno muovendo lungo i sentieri bosniaci, riscoprendo il cammino dei sopravvissuti al massacro di Srebrenica. Tre decenni dopo quella tragedia che segnò la storia, ogni passo è un atto di ricordo e resistenza, un modo per onorare le vittime e mantenere viva la memoria di un orrore che non deve ripetersi. La loro testimonianza ci invita a riflettere e a impegnarci per un futuro di pace.

Milano, 8 lug. (askanews) - Migliaia di persone sono in marcia da giorni attraverso una fitta foresta in Bosnia per ripercorrere il viaggio straziante intrapreso dai sopravvissuti al massacro di Srebrenica tre decenni dopo. Il 9 luglio del 1995 vennero uccisi oltre 8.000 uomini e ragazzi della popolazione civile bosniaca, quasi completamente musulmana. La strage fu commessa da unità dell'esercito serbo di Bosnia ed Erzegovina guidate dal generale Ratko Mladic, con l'appoggio del gruppo paramilitare degli "Scorpioni". La strage avvenne in quella che al momento era stata dichiarata dall'Onu come zona protetta e che si trovava sotto la tutela di un contingente militare olandese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Un viaggio sulle orme dei sopravvissuti al massacro di Srebrenica

