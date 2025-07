Mondiale per Club FIFA 2025 Semifinali | le partite in diretta in chiaro sulle reti Mediaset

Il grande calcio internazionale torna a emozionare gli appassionati con il Mondiale per Club FIFA 2025, in scena negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. Mediaset vi accompagna con una copertura esclusiva e in chiaro delle semifinali, tra cui il match tra Fluminense e Chelsea e la sfida tra PSG e Real Madrid. Non perdetevi le emozioni delle partite più attese: il calcio di livello mondiale è a portata di click!

Il grande calcio internazionale torna sulle reti Mediaset, pronte a offrire una copertura straordinaria del Mondiale per Club FIFA 2025, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. Martedì 8 e mercoledì 9 luglio, in diretta e in chiaro le semifinali: “Fluminense-Chelsea” in diretta martedì 8 luglio alle 21.00 su Canale 5 e “PSG-Real Madrid&rdq. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Mondiale per Club FIFA 2025 Semifinali: le partite in diretta in chiaro sulle reti Mediaset

