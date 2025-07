Maxi incendio a Marsiglia distrutti almeno 30 ettari | aeroporto chiuso fiamme e fumo in città

Un vasto incendio ha devastato Marsiglia, distruggendo almeno 30 ettari di terreno e costringendo all’evacuazione. Le fiamme, scaturite apparentemente da un’auto in autostrada, sono state alimentate dal vento e dal caldo estremo, raggiungendo il cuore della città e costringendo alla chiusura dell’aeroporto. La scena di fuoco e fumo ha gettato nel panico gli abitanti del 16esimo arrondissement. La situazione rimane critica, mentre i soccorritori cercano di domare l’incendio e contenere i danni.

Marsiglia è alle prese con un vasto incendio che nel pomeriggio dell’8 luglio ha distrutto almeno 30 ettari. Le fiamme, secondo il canale tv France 3, sarebbero partite da un’auto in autostrada, proprio a pochi centimetri dalla campagna. Il forte vento e le alte temperature hanno rapidamente fatto propagare l’incendio che da Pennes-Mirabeau ha raggiunto la parte est della città francese. Tanto che agli abitanti del 16esimo arrondissement è stato chiesto di isolarsi. Ai residenti è stato detto di «chiudere le porte e le finestre» e di non uscire. Chiuso l’aeroporto di Marseille-Provence, con quattro voli cancellati e una decina di aerei fatti atterrare a Nizza, Nimes, Lione e Montpellier. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Maxi incendio a Marsiglia, distrutti almeno 30 ettari: aeroporto chiuso, fiamme e fumo in città

