Tutta colpa del rock | Il trailer della commedia con Lillo

Tutta colpa del rock, la commedia irresistibile con Lillo Petrolo, promette risate e emozioni. Diretta da Andrea Jublin, la pellicola racconta le disavventure di un ex-rocker in crisi, deciso a realizzare il sogno di sua figlia di assistere a un tour leggendario negli Stati Uniti. Per farlo, il protagonista si imbarca in un'idea improbabile: formare una band ancora più improbabile. Preparatevi a scoprire come il rock possa cambiare le sorti di una vita!

Piperfilm ha svelato il trailer di Tutta colpa del rock, la nuova commedia con protagonista il comico italiano Lillo Petrolo. Diretto da Andrea Jublin, il film mette in scena le disavventure di un ex-rocker in rovina, il cui sogno è quello di aiutare economicamente sua figlia e portarla negli Stati Uniti d'America per assistere ad un tour rock leggendario. Per riuscire nel suo intento, però il musicista mette su una improbabile band musicale per vincere un contest che mette in palio i soldi necessari. Lillo Petrolo guida un cast formato da Maurizio Lastrico, Elio, Naska – per la prima volta sul grande schermo – Valerio Aprea, Massimo De Lorenzo, Agnese Claisse, Massimo Cagnina con Carolina Crescentini.

