Porto Rubino 2025 successo per l’anteprima al via il festival pugliese

L’anteprima di Porto Rubino 2025 si è rivelata un successo straordinario, inaugurando con stile il festival pugliese tra musica, arte e sapori autentici. Nel magico scenario del Canne Bianche Lifestyle Hotel, con il mare a fare da sfondo e le dune di Torre Canne a incantare, l’atmosfera è stata unica. Tra due giorni, l’evento entrerà nel vivo: tutti gli ospiti sono pronti a vivere un’esperienza indimenticabile che segnerà il loro estate pugliese.

L’edizione 2025 di Porto Rubino si è aperta con una serata di anteprima di grande successo, tra due giorni la prima data del festival pugliese, tutti gli ospiti. Domenica sera, nel giardino del Canne Bianche Lifestyle Hotel, con il mare di sfondo sulle dune naturali della costa di Torre Canne, si è svolta un’ anteprima speciale di Porto Rubino, realizzata in collaborazione con Vita Lenta, il progetto fondato da Gianvito Fanelli nel 2020 che su Instagram racconta a più di 800mila persone l’importanza di rallentare, attraverso video da tutto il mondo. Un assaggio intimo del festival itinerante ideato dal cantautore Renzo Rubino, che ogni anno approda nei porti più incantevoli della Puglia per celebrare il mare e il piacere della riscoperta del tempo vissuto con tranquillità. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Porto Rubino 2025, successo per l’anteprima, al via il festival pugliese

In questa notizia si parla di: porto - rubino - anteprima - successo

Porto Rubino 2025 con Ermal Meta, Levante, Aiello, Fabi, Clementino - Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile sulla splendida costa pugliese, perché Porto Rubino 2025 sta per arrivare! Dal 10 al 19 luglio, la settima edizione trasformerà le spiagge in palcoscenici di emozioni con performance di grandi artisti come Ermal Meta, Levante, Aiello e Clementino.

Porto Rubino 2025 prepara il viaggio nei mari di Puglia: musica e tempo lento nell’anteprima di Torre Canne Vai su X

Porto Rubino 2025 prepara il viaggio nei mari di Puglia: musica e tempo lento nell’anteprima di Torre Canne; Anteprima del Festival del Mare Porto Rubino tra le dune di Torre Canne; I RaestaVinve tornano con “Mi vuoi bene o no”: anteprima live il 10 luglio a Porto Rubino.

Anteprima del Festival del Mare Porto Rubino tra le dune di Torre Canne - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com

L’anteprima del Festival del Mare “Porto Rubino” che porta la musica nei suggestivi porti pugliesi - Inizierà il 10 luglio a Peschici, il Festival del Mare ospiterà Anna Carol, Clementino, Bluem, Gnut, Niccolò Fabi, Francesco Di Bella e Giorgio Poi. Si legge su iodonna.it