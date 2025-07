MJF | Il tentativo della WWE di schiacciare la AEW è una mossa intelligente

MJF, tra i nomi più brillanti della scena wrestling, analizza la strategia della WWE di sfidare direttamente l’AEW organizzando eventi negli stessi giorni. Una mossa che ha scatenato dibattiti tra fan e addetti ai lavori: è davvero un tentativo di schiacciare la concorrenza o una tattica commerciale vincente? La risposta dell’attuale star della AEW apre uno scenario intrigante sulla guerra delle stelle nel mondo del wrestling professionistico.

La AEW è in competizione diretta con la WWE da diversi anni, e ultimamente quest’ultima ha iniziato a programmare eventi negli stessi giorni degli show della AEW. Alcuni fan pensano che non sia davvero necessario, ma MJF ha chiarito che secondo lui si tratta di una mossa commerciale intelligente. Concorrenza spietata. Parlando con TV Insider, a MJF è stato chiesto se il fatto che la WWE organizzi eventi nello stesso momento della AEW lo faccia sentire con “un peso ancora maggiore sulle spalle”. “Intendi quegli show che vanno in onda esattamente allo stesso orario dei nostri, anche se affermano che non siamo una concorrenza? Come mi sento a riguardo? Penso che sia una pratica commerciale intelligente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net