Ufficiale il quinto colpo di mercato del Benevento

Il Benevento continua a rafforzarsi con determinazione, segnando il quinto colpo di mercato in questa sessione estiva. Dopo aver inanellato arrivi di talento come Salvemini, Romano, Saio e Pierozzi, il club sannita ha puntato su Angelos Tsingaras, un mediano greco brillante, reduce da una stagione promettente in Olanda. Una scelta strategica per costruire una squadra competitiva e rivoluzionare il proprio futuro nel campionato.

Tempo di lettura: < 1 minuto Viaggia spedito il Benevento nella sua opera di costruire una squadra in netta discontinuità con quella dello scorso anno. Dopo gli arrivi di Salvemini, Romano, Saio e Pierozzi, il club di via Santa Colomba si è assicurato il greco Angelos Tsingaras, reduce da un positivo torneo nella serie B olandese con il Vitesse che ha preferito, però, non esercitare l’opzione per il rinnovo del mediano. Il classe 1999 era finito nel mirino di alcune squadre di serie B, ma alla fine ha optato in maniera convinta e con entusiasmo per il progetto giallorosso dove potrà apportare una grande dose di esperienza visto il suo importante curriculum. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ufficiale il quinto colpo di mercato del Benevento

In questa notizia si parla di: benevento - ufficiale - quinto - colpo

Ufficiale la risoluzione del contratto di Pazienza e del suo staff: sorridono i conti del Benevento - Il Benevento taglia i ponti con mister Pazienza, liberandosi del suo ingaggio e portando sollievo ai conti del club.

?LIVE UNICA SPORT? 3 LUGLIO 2025 ? Ora è ufficiale, Gega ceduto al Casarano ? Mercato, entro domani si conoscerà il futuro di Roberto Inglese ?... Vai su Facebook

Ufficiale il quinto colpo di mercato del Benevento; Benevento, 08-07-2025 17:07; Benevento, nuovo colpo a centrocampo.

Benevento, UFFICIALE: colpo in difesa - Calciomercato.com - Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l`accordo con la società Pordenone Calcio per l`acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni del difensore. Si legge su calciomercato.com

Benevento, nuovo colpo a centrocampo: arriva Angelos Tsingaras. E il mercato non si ferma qui - Con Tsingaras, il Benevento raggiunge quota cinque innesti in appena tre giorni di mercato ufficiale. Segnala sanniosport.it