Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2025 ore 17 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Flaminia pernice chiusa la corsia di marcia l'altezza di Saxa Rubra traffico sulla sorpasso in direzione raccordo anulare con la partita da via Valdagno ora il traffico sul Raccordo Anulare con le attrattive interna tale uscita Nomentana incasina in esterna si procede dalla Roma Fiumicino a Tuscolana sul tratto Urbano della Roma Teramo si rallenta dal bivio per la tangenziale est e a Togliatti direzione raccordo anulare usciamo da Roma ci spostiamo sulla regionale di Frosinone Gaeta resta chiusa per incidente avvenuto in precedenza Siamo al km 12 In entrambe le direzioni deviazioni sul posto le altre notizie del trasporto ferroviario ricordiamo che prosegue fino alle 18 di oggi lo sciopero nazionale del gruppo Ferrovie dello Stato pertanto i treni subiscono cancellazioni o variazioni restiamo nell'ambito del trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli via Formia la circolazione resta sospesa tra Latina e sette per un incendio in prossimità di i treni subiscono ritardi variazioni e cancellazioni in chiusura il trasporto marittimo Nazionale informa che a causa del maltempo Oggi sono cancellate le corse unità veloce Formia Ventotene delle 18 e formia-ponza delle 18