Arezzo accende l’estate con il Men Go Music Fest 2025 | sei giorni di musica a ingresso libero

Arezzo si prepara a vivere un’estate indimenticabile con il Men/Go Music Fest 2025, sei giorni di musica senza confini e senza biglietto! Dal 8 al 13 luglio, il suggestivo Parco Il Prato si trasformerà in un palco all'aperto, dove oltre 30 artisti di fama nazionale e internazionale porteranno energia, emozioni e divertimento. Un’occasione unica per riscoprire il potere della musica in una cornice naturale e accogliente, pronti a lasciarsi coinvolgere dall’energia del festival?

AREZZO – La musica torna a essere protagonista ad Arezzo con l’edizione 2025 del MenGo Music Fest, in programma dall’ 8 al 13 luglio nel suggestivo scenario del Parco Il Prato. Per sei serate consecutive, il cuore verde della città si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, accogliendo oltre 30 artisti tra grandi nomi del panorama italiano, giovani promesse e presenze internazionali. L’ingresso sarà gratuito per la maggior parte delle serate, confermando la vocazione del festival all’inclusività e alla diffusione della cultura musicale in ogni sua forma. Un cast eclettico per un pubblico sempre più ampio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

