Pioraco malore fatale | morto a 60 anni l' ex carabiniere Fabrizio Paris Lavorò all' indagine sulla Banda della Uno Bianca

Una vita dedicata alla tutela della comunità si è spezzata tragicamente a Pioraco: Fabrizio Paris, ex carabiniere e figura rispettata, è scomparso all’età di 60 anni dopo un improvviso malore. Con decenni di servizio alle spalle e un ruolo importante nell’indagine sulla banda della Uno Bianca, la sua perdita lascia un vuoto profondo. La comunità si stringe attorno ai suoi cari, ricordando un uomo di integrità e coraggio.

PIORACO? Fabrizio Paris, 60 anni, ex luogotenente dei Carabinieri, è morto oggi a Pioraco a seguito di un malore. Per oltre trent?anni ha prestato servizio nell?Arma,. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Pioraco, malore fatale: morto a 60 anni l'ex carabiniere Fabrizio Paris. Lavorò all'indagine sulla Banda della Uno Bianca

