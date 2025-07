PANINI COMICS presenta Il mio primo Topolino | la nuova rivista di giochi storie e fumetti dedicata ai lettori più piccoli

Pronti per un’estate di avventure e sorrisi? Panini Comics presenta "Il mio primo Topolino", la nuova rivista pensata per i più piccoli, dove storie, giochi e curiosità si uniscono per regalare momenti di puro divertimento. Con Paperino, Topolino e amici, ogni pagina è una scoperta speciale. Non perdere i primi due volumi, disponibili in edicola, fumetteria e su...

È tempo di vacanze e di divertimento, e insieme a Paperino, Topolino e tutti gli amici della Banda Disney l'estate è ancora più bella! Per questo, Panini Comics presenta Il mio primo Topolino: la nuova rivista con Topi e Paperi dedicata ai più piccoli, con storie a fumetti, racconti a lettura facilitata, giochi, quiz e curiosità. I primi due volumi sono disponibili solo con Topolino 3633 e Topolino 3634, in edicola, fumetteria e su Panini.it rispettivamente a partire da mercoledì 9 e 16 luglio. Nel primo numero, cento pagine di divertimento, tra storie coloratissime come Paperino Paperotto e un vaso di guai – scritta da Paola Mulazzi per i disegni di Alessandro Barbucci – avventure "mute" come Pluto e il caschetto ribelle o Felicità è.

