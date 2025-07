Sinner arriva con tanti dubbi alla sfida con Shelton | il favorito e le quote secondo i bookmakers per le scommesse

Jannik Sinner si presenta ai quarti di Wimbledon con un mix di dubbi e determinazione, dopo aver accusato problemi al gomito durante il match contro Dimitrov. Nonostante le preoccupazioni, i bookmaker lo vedono come favorito contro Shelton, puntando sulla sua tenacia e talento. Riuscirà l’azzurro a superare gli ostacoli e ad avanzare verso la semifinale? La sfida promette emozioni e sorprese fino all'ultimo punto.

Il problema al gomito ravvisato nel match di ieri contro il bulgaro Grigor Dimitrov non pare preoccupare i bookmakers, che vedono l’azzurro Jannik Sinner nettamente favorito alla vigilia del match dei quarti di finale di Wimbledon 2025 contro lo statunitense Ben Shelton. Nonostante il dolore al gomito destro, la cancellazione dell’allenamento previsto per le ore 17.00 italiane, e la mancata comunicazione dell’esito della risonanza magnetica alla quale si è sottoposto l’azzurro, la vittoria di Jannik Sinner per le principali agenzie di scommesse è quotata tra 1.22 e 1.27. L’azzurro, dunque, partirĂ con tutti i favori del pronostico nel match contro il tennista nordamericano: a pesare sono anche i precedenti, che vedono Sinner in vantaggio per 5-1, e l’esito della sfida di Wimbledon dello scorso anno, quando il tennista italiano si impose agli ottavi in tre set. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner arriva con tanti dubbi alla sfida con Shelton: il favorito e le quote secondo i bookmakers per le scommesse

In questa notizia si parla di: sinner - shelton - favorito - bookmakers

