STEAM REGALA 4 GIOCHI PAZZESCHI! 8 Luglio 2025

Steam sorprende ancora una volta con quattro giochi gratuiti imperdibili, pronti a catturare l’immaginazione di ogni appassionato. Che siate amanti degli RPG, MMORPG o giochi più stravaganti, questa selezione ha qualcosa di unico per voi. Oggi vi presentiamo il divertente "My First Dungeon Smells", un RPG umoristico e puzzolente dove l’umorismo retrò incontra avventure odorevoli. Preparatevi a scoprire un mondo di sorprese e risate!

Steam continua a regalarci perle indie e titoli sorprendenti! Oggi vi presentiamo 4 nuovi giochi gratuiti da provare assolutamente. Che tu sia un amante degli RPG, dei MMORPG o dei giochi stravaganti, c’è qualcosa per tutti! 1? The RPG: My First Dungeon Smells . Scaricalo qui Un RPG umoristico e puzzolente in cui esplori dungeon pieni di. odori misteriosi! Con combattimenti a turni, dialoghi assurdi e un’estetica retrò, questo gioco promette risate e avventure molto particolari. “Finalmente un RPG che non ha paura di affrontare gli aromi più sgradevoli del mondo fantasy!” 2? Naica Online . 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

