Milan nuovo centrale dalla Premier | Musah pedina di scambio

Il Milan può pescare dalla Premier League per il nuovo centrale da consegnare a Massimiliano Allegri ed in tal senso la chiave per questo affare può essere Musah. L'americano può essere la pedina di scambio per arrivare al sì in questo affare. Non c'è un attimo di tregua per Igli Tare, né in entrata né in uscita. I rossoneri sono giunti in un momento cruciale del loro destino, dal momento che si giocano una buona parte del loro futuro con le scelte che andranno ad operare. Sono andati via Reijnders e Theo Hernandez, ma ci sono tanti altri profili che non rientrano più nei piani del club. Ancor di più ora che la squadra non prenderà neanche parte alle competizioni europee.