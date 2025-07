Ultima estrazione SuperEnalotto oggi | i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto martedì 8 luglio

Se vuoi conoscere in tempo reale i numeri estratti e scoprire se la fortuna è dalla tua parte, non perdere la diretta di questa sera alle 20.00. Con un montepremi così allettante, ogni estrazione potrebbe cambiare la tua vita: segui con noi l’ultimo aggiornamento e tuffati nel mondo delle possibilità!

Nuova estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 8 luglio 2025. La sestina vincente vale un montepremi di 22,9 milioni di euro: segui su questa pagina la diretta a partire dalle ore 20.00 per scoprire i numeri vincenti. L’ultimo “6 ” è stato centrato il 22 marzo scorso Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, quando un fortunato giocatore, con una schedina da cinque euro, si è aggiudicato il montepremi da 35,4 milion i. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Articolo in aggiornamento. Superenalotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it