Loredana Cannata, nota per la sua recente partecipazione a "L’isola dei famosi", si trova ora sotto osservazione in cardiologia dopo un grave incidente durante un tuffo in apnea. Il malore, avvenuto poche ore dal suo rientro in Italia, potrebbe essere legato all’incidente che ha vissuto durante la trasmissione, dove è rimasta incastrata in una gabbia subacquea. La sua vicenda mette in evidenza i rischi nascosti dietro le sfide estreme e l'importanza della sicurezza in attività ad alto rischio.

Loredana Cannata, reduce dall'ultima edizione de "L'isola dei famosi", è stata ricoverata in ospedale appena rientrata in Italia. Il malore a poche ore dal suo rientro in Italia potrebbe essere collegato all'incidente che si è verificato nell'ultima puntata del reality quando Cannata è rimasta incastrata a una sbarra della gabbia nella quale stava facendo la prova di apnea. L'obiettivo era quello di superare il tempo di un minuto e 30 secondi ma i suoi capelli si sono attorcigliati intorno alla sbarra e si è reso necessario un intervento d'urgenza dello staff per aiutarla a risalire in superficie. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Paura per Loredana Cannata: "Sono in cardiologia", l'incidente durante l'apnea

