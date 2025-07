Inter nel contratto di Bisseck c’è una clausola! Cifra da non credere | ecco quanto vale e i dettagli

L’Inter ha sorpreso tutti blindando Yann Bisseck con una clausola rescissoria da capogiro, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori a bocca aperta. Ma quanto vale davvero questa clausola e quali sono i dettagli che rendono questa mossa così sorprendente? Scopriamo insieme tutte le informazioni e i retroscena di questa strategia dell’Inter per blindare il promettente difensore tedesco.

Inter, nel contratto di Yann Bisseck spunta una clausola! Cifra da non credere: ecco quanto vale e tutti i dettagli L’Inter ha blindato il giovane difensore tedesco Yann Bisseck con una clausola rescissoria da capogiro. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il centrale classe 2000, arrivato la scorsa estate dall’Aarhus per circa 7 milioni di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter, nel contratto di Bisseck c’è una clausola! Cifra da non credere: ecco quanto vale e i dettagli

