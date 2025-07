Marsiglia maxi incendio raggiunge la città | il fumo invade le strade cittadini chiusi in casa | VIDEO

Un’immagine drammatica scuote Marsiglia, dove un maxi incendio ha rapidamente invaso la città, avvolgendo le strade di fumo e caos. I cittadini, costretti a rimanere chiusi in casa, assistono impotenti a questa tragedia ambientale che mette a rischio vite e patrimonio. Con 168 pompieri e mezzi aerei impegnati, la lotta contro le fiamme continua senza sosta. È una situazione critica che richiede tutta la nostra attenzione e solidarietà.

La stagione degli incendi ha colpito anche la Francia. Un rogo è divampato questa mattina a Pennes-Mirabeau, nella provincia Bouches du Rhone, e in poco tempo le fiamme hanno raggiunto la città di Marsiglia. La situazione è piuttosto preoccupante. Nella zona sono stati mobilitati 168 pompieri, 7 aerei e 3 elicotteri con l’obiettivo di domare . L'articolo Marsiglia, maxi incendio raggiunge la città: il fumo invade le strade, cittadini chiusi in casa VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Marsiglia, maxi incendio raggiunge la città: il fumo invade le strade, cittadini chiusi in casa | VIDEO

In questa notizia si parla di: marsiglia - città - maxi - incendio

Marsiglia, voli sospesi a causa di un incendio che sta devastando la città - L'incendio che sta devastando Marsiglia ha causato la sospensione dei voli dall'aeroporto cittadino, gettando un’ombra di preoccupazione sulla regione.

Maxi incendio a #Marsiglia, le fiamme spinte dal vento arrivano in città: chiuso l’aeroporto, treni sospesi Vai su X

Torre a Mare come le principali località turistiche del paese. Nella giungla degli affitti brevi che oramai caratterizza la nostra città c’è una nuova tendenza. Nell’ex frazione di Bari per affittare «una villetta» si spende sino a mille euro a settimana, una cifra recor Vai su Facebook

Maxi incendio a Marsiglia: chiuso l’aeroporto, le fiamme arrivano in città; Maxi incendio a Marsiglia, le fiamme spinte dal vento arrivano in città: chiuso l'aeroporto, treni sospesi; Marsiglia, maxi-incendio: le fiamme arrivano in città. «Restate in casa». Chiuso l'aeroporto.