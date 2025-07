Airport Handling investe nel servizio Vip a Fiumicino con nuove Mercedes

Airport Handling rivoluziona il servizio VIP a Fiumicino con l’introduzione di nuove Mercedes Benz Ross i, simbolo di eccellenza, comfort e sostenibilità. Questa mossa strategica rafforza l’impegno dell’azienda nel garantire un’esperienza di lusso senza pari ai passeggeri più esigenti, elevando gli standard di assistenza a terra e confermando il ruolo di leadership nel settore. Scopri come questa innovazione trasformerà il viaggio dei clienti VIP presso il principale hub italiano.

Fiumicino, 8 luglio 2025 – Airport Handling, azienda del Gruppo dnata e leader nei servizi di assistenza a terra, ha rinnovato il proprio parco auto dedicato all’assistenza dei passeggeri VIP presso l’aeroporto di Roma Fiumicino, introducendo n uove vetture Mercedes Benz Ross i che uniscono eleganza, comfort e attenzione all’ambiente. Il nuovo parco mezzi sarà impiegato per l’assistenza e il trasporto sottobordo dei passeggeri VIP delle oltre 20 compagnie aeree clienti – tra cui ITA Airways – offrendo un servizio sempre più in linea con i più alti standard internazionali. Una parte delle nuove vetture è completamente elettrica, a testimonianza dell’impegno concreto di Airport Handling per la sostenibilità e la transizione verso un’operatività a basso impatto ambientale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

