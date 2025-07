Il New York Times elogia il gioco sporco di Siegemund e i tennisti che vanno tatticamente al bagno.

paura di sporcarsi le mani o di sfidare le convenzioni, e il suo gioco tattico, a volte spregiudicato, ha lasciato il segno nel mondo del tennis. Con astuzia e coraggio, la tennista tedesca dimostra che in ogni sport ci sono zone grigie dove la strategia supera i limiti della pura tecnica, e Laura Siegemund è oggi protagonista di questa affascinante frontiera. Anche se la vittoria sfuma, il suo spirito indomito resta un esempio di come si giochi...

Ogni sport ha le sue zone grigie, quelle in cui non si bara, ma si gioca un po’ sporco. Il New York Times scrive che il calcio ha avuto Sergio Busquets, il rugby Richie McCaw, il cricket David Warner. E il tennis. eh, la lista è lunga. Oggi però c’è in cima una 37enne tedesca dalla mente affilata: Laura Siegemund. Anche i giornali tedeschi non fanno, giustamente, che parlare di lei. Anche se ha appena perso contro Sabalenka. Siegemund non ha infranto regole a Wimbledon. Le ha stiracchiate con arte, tirandole fino al limite senza romperle. Si è presentata con cinque minuti di ritardo all’incontro con Solana Sierra, ha cambiato racchetta con una frequenza da venditore d’auto e ha rallentato il gioco fino a impantanarlo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it