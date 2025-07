Carlo Conti sulla Viola | Fiorentina-Pioli? Felicissimo Su Kean…

Carlo Conti, volto noto e tifoso appassionato della Fiorentina, non ha nascosto il suo entusiasmo per il ritorno di Stefano Pioli sulla panchina viola. Durante le Olimpiadi del Cuore 2025 a Forte dei Marmi, il popolare conduttore ha espresso tutta la sua fiducia nel tecnico, sottolineando come Pioli rappresenti una grande garanzia per il futuro della squadra. “Stefano Pioli, grande allenatore per la mia...”, parola di un tifoso d'eccezione.

“Sono felicissimo del ritorno di Pioli, sempre Forza Fiorentina “, parola di Carlo Conti. Il noto personaggio televisivo, ospite nei giorni scorsi alle Olimpiadi del Cuore 2025 di Forte dei Marmi (evento benefico organizzato dallo juventino Paolo Brosio e dal suo staff), non si è sottratto ai nostri microfoni. Conti ha espresso un giudizio molto chiaro sulla ‘nuova’ Viola di mister Stefano Pioli. “STEFANO PIOLI GRANDE ALLENATORE PER LA MIA FIORENTINA”: IL GRIDO DI BATTAGLIA DI CARLO CONTI. “Pioli grandissimo allenatore ma soprattutto grandissimo uomo, che ha gestito la Fiorentina in quel momento difficilissimo relativo alla scomparsa di Astori. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Carlo Conti sulla Viola: “Fiorentina-Pioli? Felicissimo. Su Kean…”

