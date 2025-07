Nubifragio oggi su Bologna le ultime notizie sul maltempo

Oggi Bologna si è risvegliata sotto un cielo minaccioso, con un intenso nubifragio che ha colpito la città alle 17. Come previsto dai meteo, il caldo afoso è stato temporaneamente sostituito da forti piogge e tuoni, portando sollievo ma anche disagi. Restate aggiornati per scoprire come si evolveranno le condizioni e quali misure adottare per la sicurezza in queste ore di maltempo.

Bologna, 8 luglio 2025 – Come da previsioni meteo sono arrivati i temporali sull’ Emilia Romagna. L’ondata di caldo e di altissime temperature si è presa una pausa con un abbassamento dei gradi e soprattutto con l’arrivo di temporali. Nel pomeriggio di oggi, martedì 8 luglio, infatti si è abbattuto un nubifragio su Bologna intorno alle 17. . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nubifragio oggi su Bologna, le ultime notizie sul maltempo

In questa notizia si parla di: bologna - nubifragio - notizie - maltempo

Nubifragio nella Bergamasca, 13 voli dirottati dall’aeroporto di Orio al Serio: atterrano a Bologna, Malpensa e Verona - Il maltempo ha colpito duramente la Bergamasca, causando il dirottamento di 13 voli dall'aeroporto di Orio al Serio verso altre destinazioni come Bologna, Malpensa e Verona.

Grandine nella zona nord di Parma e nella Bassa. Dirottato su Bologna per maltempo il volo Palermo-Parma - Foto Vai su X

#NEWS - Irreperibile anche la fidanzata di #AndreaCavallari evaso dopo la laurea a #Bologna. Il ragazzo si sarebbe appartato con lei dopo la cerimonia giovedì scorso. #Cavallari, 26enne, è condannato per la #strage di #Corinaldo : deve scontare 11 anni e Vai su Facebook

Nubifragio oggi su Bologna, le ultime notizie sul maltempo; Italia tra caldo e maltempo, le ultime notizie in diretta | Allerta meteo in molte regioni d'Italia. Violento nubifragio nel Milanese: cade un albero e uccide una donna; Maltempo al Nord, nubifragi e raffiche di vento. Voli dirottati nel Bergamasco.

Maltempo Lombardia: nubifragi e allagamenti, ecco dove - Un violento temporale si è abbattuto la scorsa notte su Milano e la Lombardia. Si legge su meteo.it

Nubifragio nel Milanese, donna muore travolta da un albero - Il primo week end di luglio caratterizzato dal maltempo al Nord conta una vittima: una donna di 63 anni, di San Vittore Olona, è morta in seguito alla caduta di un grosso albero abbattuto dall'ondata ... Scrive ansa.it