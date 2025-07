brindisi trovata morta la 18enne ucraina scomparsa da villaggio turistico a carovigno

Tragedia nel cuore del Salento: dopo giorni di angoscia, è stata trovata morta Mariia Buhaiova, 18enne ucraina scomparsa da un villaggio turistico a Carovigno. La giovane, studentessa universitaria di Bratislava, aveva attirato l’attenzione di tutti con le sue misteriose sparizioni. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore. La triste scoperta segna un’ulteriore pagina di questa drammatica vicenda, lasciando senza parole e con il cuore pesante.

Sono andate avanti per giorni le ricerche di Mariia Buhaiova, la 18enne ucraina scomparsa quattro giorni fa nel Brindisino. La ragazza ucraina si è allontanata nel pomeriggio di venerdì 4 luglio da un villaggio turistico in Contrada Scianolecchia sulla costa di Carovigno, tra Pennagrossa e Specchiolla, dove stava svolgendo uno stage legato ai suoi studi presso l’Università di Bratislava. Appena denunciata la scomparsa, sono state attivate le ricerche, proseguite per tutto il weekend sotto il coordinamento della Prefettura di Brindisi, con l’ausilio di tutte le componenti del sistema di protezione civile, anche tramite l’impiego di droni e cani molecolari. 🔗 Leggi su Lapresse.it