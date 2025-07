Kate Middleton omaggia la moda francese per la visita di Macron

Un gesto di eleganza e stile che celebra l’arte sartoriale francese: Kate Middleton, per la prima volta in 14 anni di onorata carriera reale, sceglie Dior per omaggiare la moda francese durante la visita di Macron. Il suo outfit rosa cipria ha conquistato i social, rafforzando il suo status di icona di classe e raffinatezza. Un momento di stile imperdibile che conferma come la moda possa unire culture e tradizioni in un abbraccio di eleganza senza tempo.

(Adnkronos) – Per la prima volta nei suoi 14 anni da reale, duchessa prima e principessa poi, Kate Middleton ha scelto di vestire Dior. Un outfit rosa cipria sicuramente destinato a rimanere negli annali e che già in tantissimi stanno apprezzando sui social. "La principessa Catherine sembra una rosa inglese in Dior", "La principessa è

