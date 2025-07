Calenda | Troppo lassismo verso la microcriminalità

In un momento in cui la sicurezza dei cittadini dovrebbe essere una priorità, il lassismo verso la microcriminalità mette a rischio le persone più fragili e mina la coesione sociale. Carlo Calenda denuncia con fermezza questa problematica, sottolineando che garantire la sicurezza non è una questione di ideologia, ma di responsabilità civile. È ora di affrontare con decisione questa sfida per costruire una società più sicura e giusta per tutti.

ROMA – “La funzione primaria dello Stato è garantire la sicurezza dei cittadini. Non è un argomento di destra o di sinistra. In questo Paese c’è troppo lassismo verso la microcriminalità che spesso colpisce le persone più fragili”. E’ quanto afferma sulla sua pagina Facebook il leader di Azione, Carlo Calenda (foto). L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Calenda: “Troppo lassismo verso la microcriminalità”

In questa notizia si parla di: lassismo - troppo - microcriminalità - calenda

