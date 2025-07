meteo, fresco di passaggio torna l’afa: le ultime previsioni. Dopo settimane di caldo estremo, tra giornate infuocate e notti tropicali, l’Italia si prepara a un periodo di relativa tregua. Tuttavia, il sole e il calore rimangono pronti a tornare: quando ci aspettiamo il ritorno del caldo cocente? Secondo Il meteo.it, correnti fresche di origine...

Dopo settimane di caldo rovente, tra giornate infuocate e notti tropicali, l'Italia può finalmente tirare un sospiro di sollievo: l'intensa ondata di calore africano sembra finita. Le temperature sono già calate in modo significativo, restituendo condizioni decisamente più vivibili su gran parte della Penisola. Ma la domanda che molti si pongono ora è: quando tornerà il caldo cocente? Secondo Il meteo.it correnti fresche di origine nord-atlantica stanno interessando l'Italia, portando un netto calo termico. In molte regioni, i termometri sono scesi di 8-10°C rispetto alla settimana scorsa, e tra martedì 8 e mercoledì 9 luglio vivremo il picco di questa parentesi più fresca.