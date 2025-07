L’era post-Theo | il Milan punta su Brown per la fascia sinistra

Il Milan si prepara a scrivere un nuovo capitolo: via Theo Hernandez, il protagonista della fascia sinistra per anni, lascia spazio a una scommessa giovane e promettente come Archie Brown. Un cambiamento che potrebbe portare freschezza e nuove energie alla squadra, aprendo le porte a sfide emozionanti e a un futuro da scoprire. Ma sarà all’altezza delle aspettative? Solo il campo saprà rispondere.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Theo Hernandez al Milan, dall'arrivo nel 2019 all'addio: la storia - Dopo sei anni termina il matrimonio tra Theo Hernandez e il Milan: un rapporto che ha vissuto fasi di grandissimo entusiasmo, quando il francese sembrava incarnare il milanismo e si proponeva come uno ... Riporta sport.sky.it

Milan, emergenza sulle fasce: chi può arrivare dopo l’addio di Theo Hernandez - Con Theo Hernandez già partito, il Milan accelera sul mercato delle fasce: Doué, Pubill, Gutiérrez e nuovi talenti. Scrive newsmondo.it