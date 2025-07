Tragedia alla traversata dello Stretto di Messina | muore l’atleta Luca Tranzillo

Una tragedia ha sconvolto la Traversata dello Stretto di Messina: l’atleta e istruttore Luca Tranzillo, 52 anni, è deceduto improvvisamente durante la gara a causa di un infarto. Un momento drammatico che ha acceso un forte cordoglio tra amici e appassionati, lasciando un vuoto nel mondo dello sport e della solidarietà. La sua scomparsa ricorda quanto la passione possa essere fragile e ci invita a riflettere sull’importanza della prevenzione e dell’attenzione per la salute.

Un malore improvviso durante la competizione. Luca Tranzillo, 52 anni, noto atleta, istruttore e dirigente sportivo, è morto improvvisamente durante la Traversata dello Stretto di Messina, colpito da un infarto mentre era impegnato a concludere la prova. Nonostante i soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. L'evento sportivo si è trasformato in pochi istanti in una tragedia. Una figura di riferimento nel mondo del nuoto. Tranzillo era una figura molto conosciuta e rispettata nell'ambiente sportivo. Oltre ad essere un appassionato nuotatore master, ricopriva diversi ruoli di rilievo: dirigente del Forum Sport Center di Roma, dove curava l'organizzazione e la logistica degli eventi, e consigliere del comitato regionale FIN Lazio con delega alla propaganda.