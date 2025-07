Jacopo Vasamì supera l’americano Johnston ed è agli ottavi di Wimbledon Juniores

Jacopo Vasamì continua a sorprendere nel prestigioso torneo di Wimbledon Juniores, superando con successo l'americano Johnston agli ottavi. Con una performance solida e determinata, il talento italiano si è guadagnato il passaggio ai quarti, dimostrando di avere tutte le carte in regola per puntare in alto. La sua determinazione e abilità sono il segnale di un futuro promettente nel mondo del tennis internazionale, e ora...

Continua il cammino di Jacopo Vasamì nel torneo Juniores di Wimbledon. Il giovane tennista italiano si è qualificato per gli ottavi di finale dopo una bella vittoria contro l’americano Noah Johnston in due set con il punteggio di 7-6 6-4 in un’ora e mezza di gioco. La testa di serie numero due affronterà ora il vincente del match tra il polacco Wazny e lo statunitense Mosejczuk. Davvero un’ottima prestazione quella di Vasamì, che ha collezionato ben diciannove ace. Devastante il rendimento dell’azzurro con la prima di servizio, visto che ha vinto ben il 92% dei punti con questo colpo (3639). In totale l’abruzzese ha chiuso con 43 vincenti contro i 23 dell’avversario, mentre gli errori non forzati sono stati 20 per Vasamì e 15 per Johnston. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jacopo Vasamì supera l’americano Johnston ed è agli ottavi di Wimbledon Juniores

