Un duca all’improvviso | tutto quello che c’è da sapere sul film

Stasera su Rai 1, alle ore 21:30, non perdere "Un duca all’improvviso", una commedia avvincente che mescola romanticismo e avventura. Diretto da Kevin Fair, il film porta sul grande schermo la storia di Johnny, un semplice meccanico di Philadelphia che si trova catapultato in un mondo regale inaspettato. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere su trama, cast e modalità di streaming di questa imperdibile pellicola.

Un duca all’improvviso: trama, cast e streaming del film su Rai 1. Questa sera, martedì 8 luglio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Un duca all’improvviso (titolo originale: The Reluctant Royal), film del 2025 diretto da Kevin Fair con Andrew W. Walker, Emilie de Ravin, Simon Coury, Fiach Kunz, Jade Jordan. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Johnny, un meccanico di Philadelphia, scopre improvvisamente di essere l’erede di un Duca inglese. Catapultato nell’eccentrico mondo aristocratico di Glasswick, si scontra con le tradizioni, un cugino ambizioso e le proprie paure di non essere all’altezza. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Un duca all’improvviso: tutto quello che c’è da sapere sul film

In questa notizia si parla di: duca - improvviso - film - tutto

Un duca all'improvviso: stasera, 8 luglio 2025, in prima serata il film romantico su Rai 1 - Stasera, 8 luglio 2025, su Rai 1 va in onda un imperdibile film romantico che vi lascerà senza fiato.

Un duca all'improvviso, la recensione: una commedia romantica scontata ma gradevole Vai su X

Questa sera, alle 21:30, in prima visione su #Rai1 una commedia romantica "Un duca all'improvviso". Johnny è un meccanico di Philadelphia finché non... Vai su Facebook

Un Duca all'improvviso; Un duca all'improvviso, il film stasera in tv: trama e cast; Un duca all'improvviso, la recensione: una commedia romantica scontata ma gradevole.

Un duca all’improvviso: trama, cast e curiosità del film in prima visione assoluta in onda stasera su Rai 1 - Stasera, martedì 8 luglio, va in onda in prima serata su Rai 1 e in live streaming su RaiPlay il tv movie Un duca all'improvviso, una storia d'amore e riscatto tra un meccanico americano e la nobiltà ... movieplayer.it scrive

Un duca all'improvviso, la recensione: una commedia romantica scontata ma gradevole - Al centro di Un duca all'improvviso un giovane meccanico che scopre di avere nobili origini. Secondo msn.com