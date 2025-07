Calciomercato Juve il grande obiettivo a centrocampo dei bianconeri ha stregato Marotta | pronta questa cifra per portarlo all’Inter Ultime

Il calciomercato della Juventus si infiamma con un grande colpo a centrocampo: il nome che sta facendo sognare i tifosi bianconeri è stato al centro di numerose voci e trattative serrate. Marotta ha pronta una cifra importante per portarlo a Torino, ma l’Inter non resta a guardare e si inserisce come possibile antagonista. La corsa al giocatore più ambito del momento si fa sempre più incerta: chi conquista definitivamente il centrocampo dei grandi?

Calciomercato Juve, il grande obiettivo a centrocampo dei bianconeri verso l’Inter? Ci sono novità importanti. L’ Inter ha avviato trattative concrete per l’acquisto di Ederson, centrocampista dell’ Atalanta, come confermato da Nicolò Schira su X. Il brasiliano, che ha avuto un ruolo fondamentale nella formazione di Gian Piero Gasperini ed è stato accostato al calciomercato Juve, è diventato uno degli obiettivi principali per il centrocampo nerazzurro. L’ Inter sta cercando di raggiungere un accordo con gli agenti del giocatore e la dirigenza dell’Atalanta, con l’intenzione di garantire a Ederson un contratto che possa durare fino al 2030. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, il grande obiettivo a centrocampo dei bianconeri ha stregato Marotta: pronta questa cifra per portarlo all’Inter. Ultime

