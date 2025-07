Mercato Juve mossa a sorpresa del Galatasaray per l’attaccante del Napoli | il vicepresidente del club turco è in viaggio verso l’Italia! Cosa sta accadendo per Osimhen

Il mercato della Juventus prende una piega inaspettata: il Galatasaray avrebbe messo nel mirino Victor Osimhen, uno dei nomi più caldi dell’estate. La novità scuote le strategie di tutti i club coinvolti, con il vicepresidente turco Abdullah Kavukçu già in viaggio verso l’Italia per concretizzare questa trattativa. Cosa c’è dietro questa mossa sorprendente? Scopriamo insieme gli sviluppi di questa intricata vicenda di calciomercato.

Mercato Juve, mossa a sorpresa del Galatasaray per l'attaccante del Napoli: ci sono importanti novità. Il Galatasaray è in viaggio verso l'Italia per cercare di chiudere l'affare che riguarda Victor Osimhen, uno degli attaccanti più ambiti del calcio europeo. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando su X, il vicepresidente del club turco, Abdullah Kavukçu, è infatti arrivato in Italia, accompagnato dall'intermediario George Gardi, per trattare con il Napoli e concludere l'operazione. L'accordo tra le due società è ancora lontano, ma le intenzioni del Galatasaray sono chiare: puntare sul centravanti nigeriano per rafforzare il proprio reparto offensivo e fare un colpo di mercato importante.

