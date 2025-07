Tumori | Cattoi Lega ‘test diagnostici fondamentali per cure innovative’

I test diagnostici rappresentano il cuore delle cure innovative contro i tumori, offrendo un percorso personalizzato e più efficace per ogni paziente. Come sottolineato da Cattoi della Lega, un quadro legislativo adeguato è fondamentale per accelerare questa rivoluzione clinica, garantendo che le nuove terapie arrivino tempestivamente e con esiti migliorati. Solo così possiamo sperare in un futuro di diagnosi precoci e trattamenti all’avanguardia, migliorando realmente la vita di chi combatte queste malattie.

“I test diagnostici ci sono fondamentali, anche per indirizzare l’approccio terapeutico. Pertanto, è necessario anche avere un approccio legislativo che permetta un loro efficientamento. Questo per poter permettere anche alle innovazioni scientifiche che vengono messe a disposizione dall’innovazione dei farmaci e dalle terapie innovative di poter avere un intervento finalizzato con un risultato e un . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tumori: Cattoi (Lega), ‘test diagnostici fondamentali per cure innovative’

