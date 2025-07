Perché don Matteo? La tragedia di don Balzano fa riflettere su vocazioni e solitudine

Perché, don Matteo? La tragica vicenda di don Balzano ci spinge a riflettere profondamente sulle vocazioni, sulla solitudine dei sacerdoti e sui fragili equilibri che sostengono la loro missione. Un gesto estremo che, più di ogni altra cosa, invita a parlare con sincerità delle sfide invisibili di chi dedica la vita agli altri. È un monito a non sottovalutare mai le ferite interiori, affinché nessuno si senta solo nel silenzio della sofferenza.

di Claudio Zerbetto "Perché, don Matteo?". La notizia che una persona si è tolta la vita non passa inosservata. Nelle redazioni dei giornali si discute spesso se pubblicarla, magari in poche righe, con le sole iniziali e possibilmente senza foto. Sta alla sensibilità di quanti fanno questo mestiere. Per rispetto del grande dolore dei familiari ed amici, di quanti gli esperti chiamano "sopravvissuti". Se poi si tratta di un prete, diventa ancor più forte l'impatto mediatico e gli interrogativi aumentano. Dentro e fuori la Chiesa. Oggi, infatti, è il momento del dolore per la comunità di Cannobio, in provincia di Novara.