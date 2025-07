Ancona aggredisce la madre per avere soldi | la colpisce al collo lei scappa e finisce in ospedale

Una violenta escalation di tensioni domestiche scuote Ancona, dove un giovane di 30 anni ha aggredito la madre per ottenere denaro, lasciandola ferita e costretta a rifugiarsi in ospedale. Questo episodio si aggiunge al triste bilancio di 38 casi di maltrattamenti nel 2023, evidenziando l’urgenza di interventi efficaci per proteggere le vittime e prevenire ulteriori tragedie.

Ammonito un trentenne ad Ancona per maltrattamenti: la madre costretta a fuggire dopo l’ennesima aggressione. È il 38esimo caso dell’anno. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ancona, aggredisce la madre per avere soldi: la colpisce al collo, lei scappa e finisce in ospedale

