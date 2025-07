Cos' è lo skibidi boppy l' assurdo trend diventato virale sui social network

...dire nulla di concreto, ma ha il potere di unire e far divertire milioni di utenti in tutto il mondo. Questo assurdo trend dimostra ancora una volta come la creatività digitale possa trasformare semplici parole in fenomeni virali, catturando l’attenzione delle nuove generazioni e diventando un vero e proprio linguaggio universale del web.

Instagram, TikTok, Youtube e persino WhatsApp. L'ultimo fenomeno virale non conosce barriere e sta dilagando su tutte le piattaforme social dall'Australia al Giappone fino all'Italia. Stiamo parlando dello " skibidi boppy ", una parola-jingle senza senso, che ha trovato terreno fertile sul web grazie a meme e filmati divertenti. Per spiegare l'ultimo trend diventato popolare tra i giovanissimi non servono molte parole: "skibidi boppy" non vuol dire niente, ma funziona perché è divertente e ricorda, in qualche modo, la "supercazzola" del Conte Mascetti. Faceva sorridere allora, negli anni '70 e '80 grazie a film come "Amici miei", e fa ridere oggi, con l'unica differenza che sono passati quasi cinquant'anni e dagli schermi si è passati ai social. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cos'è lo skibidi boppy, l'assurdo trend diventato virale sui social network

