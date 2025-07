Stop improvviso alla ristrutturazione del pronto soccorso di Piombino | si riparte da zero

La ristrutturazione del pronto soccorso di Piombino, attesa da anni, si ferma improvvisamente, costringendo la città a ripartire da zero. La Asl Toscana Nord Ovest ha annunciato che si dovrà bandire una nuova gara pubblica, poiché nessuna delle dieci imprese invitate ha presentato offerte entro il termine stabilito. Una situazione che rischia di allungare ulteriormente i tempi di intervento e di mettere in discussione le promesse di miglioramento per la salute dei cittadini.

PIOMBINO – La tanto attesa ristrutturazione del pronto soccorso di Piombino subisce un’inaspettata battuta d’arresto. La Asl Toscana Nord Ovest ha annunciato che sarà necessario avviare una nuova gara pubblica, dopo che nessuna delle dieci imprese invitate ha presentato un’offerta entro la scadenza del 4 luglio. Una battuta d’arresto che, pur accompagnata da rassicurazioni ufficiali, solleva dubbi sulla reale tempistica dell’intervento, considerato cruciale per l’intera comunità. Gara deserta e nuove complicazioni. La procedura iniziale – una gara a invito con base d’asta di 4,3 milioni di euro – è andata completamente deserta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

piombino - ristrutturazione - pronto - soccorso

