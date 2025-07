Sardegna incendi a Olbia | fiamme nella zona dell' aeroporto

Le fiamme divampano nella splendida Sardegna, colpendo Olbia e l'Isola della Maddalena in un'emergenza che questa regione non si aspettava. I vigili del fuoco sono in prima linea, impegnati a domare gli incendi alimentati dal vento di maestrale, per proteggere abitazioni e riserve naturali. La loro dedizione è fondamentale per contenere questa minaccia ambientale e preservare le meraviglie di questa terra incantata.

Dalla tarda mattina di martedì, i vigili del fuoco sono impegnati su più fronti per incendi di vegetazione: a Olbia 4 squadre al lavoro lungo il perimetro aeroportuale; una squadra e un Canadair in azione sull’isola della Maddalena. Sotto controllo il rogo che aveva minacciato alcune abitazioni. Le fiamme sono state alimentate dal forte vento di maestrale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sardegna, incendi a Olbia: fiamme nella zona dell'aeroporto

In questa notizia si parla di: incendi - olbia - fiamme - sardegna

