Gli Usa finanziano infrastrutture militari in Israele piano da $1,5mld per costruzione di basi aeree hangar e quartier generali entro 2028

Gli Stati Uniti si preparano a rafforzare la loro presenza in Israele con un investimento di 15 miliardi di dollari, destinato a infrastrutture militari strategiche entro il 2028. Con il supporto dello U.S. Army Corps of Engineers, si pianifica la costruzione di basi aeree, hangar, quartieri generali e strutture avanzate per le forze speciali. Un piano ambizioso che sottolinea l'importanza della partnership nel garantire la sicurezza regionale e globale.

Con l’aiuto dello U.S. Army Corps of Engineers, gli Usa sono pronti a costruire in Israele nuove basi aeree per i rifornitori e gli elicotteri, un nuovo quartier generale per i commando navali di Shayetet 13, impianti per lo stoccaggio di munizioni, moli navali e centri sanitari militari Gli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gli Usa finanziano infrastrutture militari in Israele, piano da $1,5mld per costruzione di basi aeree, hangar e quartier generali entro 2028

